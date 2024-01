Kauan Santos teve chances de fazer gol na eliminação do Palmeiras na Copinha - Fabio Menotti/Palmeiras

Kauan Santos teve chances de fazer gol na eliminação do Palmeiras na CopinhaFabio Menotti/Palmeiras

Publicado 16/01/2024 14:34

O meia Kauan Santos, do Palmeiras, foi alvo de ofensas racistas após a eliminação do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time alviverde foi derrotado pelo Aster Itaquá-SP, na segunda-feira, em Barueri, por 1 a 0, e deu adeus ao sonho do tricampeonato. Após a partida, o jogador publicou um desabafo em sua conta no Instagram relatando xingamentos a ele e a seus familiares.

"Hoje foi o pior dia da minha vida e da minha carreira... Sei que errei e falhei com todos vocês (família, torcedores, companheiros e comissão)", escreveu.



"Os que saíram de casa para nos apoiar em todos os jogos, esses, sim, são torcedores de verdade da Sociedade Esportiva Palmeiras! Aos que xingaram... Foram racistas comigo e com a minha família... O futebol não precisa mais disso. Reconheço meu erro e meu mau desempenho, mas isso não condiz mais com o futebol", completou.



O gol do Aster Itaquá-SP foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo, por Jean Tadeu, em jogada de contra-ataque. Kauan foi titular durante toda a partida e acertou uma bola na trave na etapa inicial e participou de algumas das melhores oportunidades do time alviverde na partida. O goleiro Vinicius Chacon teve grande atuação e foi fundamental para impedir que os atuais bicampeões ficassem com a vaga.



Kauan Santos tem 19 anos e é uma das joias do Palmeiras na competição. O meia concorreu ao Prêmio Dener de gol mais bonito da segunda rodada da Copinha, marcado na goleada por 4 a 0 sobre o União ABC. O clube não se manifestou sobre o assunto.



Ataques racistas contra jovem do Vasco

Este é o segundo episódio de racismo na Copinha 2024. Lucas Eduardo, capitão do Vasco, afirmou ter sido chamado de "macaco" enquanto dava entrevista à beira do gramado após a eliminação do time carioca, derrotado pelo Vitória, por 4 a 1, no sábado, em Guarulhos. O jovem relatou os insultos nas redes sociais e afirmou, ainda, que foi acertado por um copo d'água.

Ele classificou o episódio, ocorrido no dia do aniversário de 20 anos, como a "derrota mais dolorosa da vida". Em nota, o Vasco lamentou o ocorrido e cobrou punição.



"O Vasco da Gama repudia as agressões sofridas por Lucas Eduardo e está tomando as medidas necessárias para investigar e punir os responsáveis. As agressões e crimes dessa natureza não serão tolerados e serão fortemente combatidos", escreveu o clube.