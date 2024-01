Diego Abreu comemorando gol pelo Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo

Diego Abreu comemorando gol pelo BotafogoArthur Barreto / Botafogo

Publicado 16/01/2024 14:29

Rio - Após deixar o Botafogo com o fim de seu empréstimo junto ao Defensor, do Uruguai, o atacante Diego Abreu, filho de Loco Abreu, ídolo alvinegro, acertou sua ida ao futebol mexicano. Segundo o "Fox Sports" do México, o jovem de 20 anos atuará no Toluca.

Diego Abreu embarcando rumo ao México para assinar com o Toluca Reprodução A negociação será um novo empréstimo junto ao Defensor, válido por uma temporada. Diego, que, inclusive, nasceu no México, já viajou para o país para fazer exames e assinar contrato com o clube.O filho de Loco Abreu jogou uma temporada emprestado ao Botafogo, onde atuou na equipe sub-20. Lá, o uruguaio teve um considerável destaque, com cinco gols marcados em 13 partidas disputadas.