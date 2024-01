Vini Jr brilho no clássico entre Real Madrid e Barcelona e fez três gols na vitória por 4 a 1 - Giuseppe Cacace/ AFP

Ferrán Torres xingá-lo e ameaçar agredi-lo. Vini Jr foi o dono do jogo na goleada do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Barcelona , pela final da Supercopa da Espanha, e irritou os jogadores rivais. Além dos três gols, o atacante incomodou pelas provocações, o que fezxingá-lo e ameaçar agredi-lo.

"Já está o Vinicius com suas idiotices. Qualquer dia eu faço uma besteira com ele, te juro. Se esse babaca me falar algo, eu faço uma besteira que o arrebento", afirmou Ferrán no banco de reservas do Barcelona, sendo flagrado por uma câmera do canal Movistar Plus+.



Outros jogadores também se mostraram incomodados com o brasileiro, como Sergi Roberto, quer o mandou "calar a boca e jogar". Vini Jr admitiu, após o clássico de domingo, que precisa melhorar o lado provocador, mas também ressaltou que sofre provocações.