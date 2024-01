Pai de Haaland também explicou ausência do filho na cerimônia - Reprodução / SporTV

Publicado 16/01/2024 11:40 | Atualizado 16/01/2024 11:48

Londres - Presente na premiação do Fifa The Best, o pai de Haaland, Alf-Inge Haaland, afirmou que não há qualquer frustração com o fato de Messi ter sido o vencedor . Entretanto, sua reação ao ouvir a divulgação do ganhador chamou atenção: o ex-jogador moveu as sobrancelhas e ensaiou umas palmas.

"Não tínhamos ideia (de quem ganharia). Fui convidado pela Fifa para vir. Eu acho que ninguém sabia, além deles mesmos. São muitos bons jogadores indicados. Só de ser indicado é uma honra para Erling", declarou o pai de Haaland, em entrevista à rádio espanhola 'Cadena SER'.

De acordo com o pai do atacante, o filho não compareceu à cerimônia por estar fora da Inglaterra em treinos intensivos, visando recuperar a boa forma física: "Ele está ficando cada vez melhor. Está fora desde dezembro, mas acho que volta agora em janeiro. Ele está no exterior, treinando e tentando ficar em forma".

Messi e Haaland ficaram empatados na votação. De acordo com as regras do prêmio, o argentino venceu por ter sido o primeiro entre os capitães das seleções. Dos 209 que votaram no The Best, 64 elegeram o atacante do Manchester City o melhor do mundo, e 107 ficaram com o camisa 10 do Inter Miami.