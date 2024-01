Marta passará a dar nome ao prêmio The Best de gol mais bonito do futebol feminino - Adrian Dennis / AFP

Publicado 16/01/2024 09:13 | Atualizado 16/01/2024 11:44

admitiu que este ano pode ser o seu último da carreira. Marta foi uma das estrelas do prêmio The Best , ao ser homenageada pela Fifa, que a partir da premiação de 2024 dará o 'Prêmio Marta' ao gol mais bonito entre as mulheres. Emocionada, ela

"Esse ano será primordial para que eu tenha noção do que eu quero fazer. Quando acabar a temporada eu vou ter algumas respostas para aquilo que eu não tenho agora. Pela minha idade, muita gente já me aposentou algumas vezes", afirmou após a cerimônia de segunda-feira (15).



Perto de completar 38 anos (em fevereiro), Marta não esconde que tem um grande objetivo em 2024, que é disputar pela sexta vez as Olimpíadas, agora em Paris. Após se despedir da Copa do Mundo em 2023, a Rainha tem no torneio mais uma chance de jogar pela seleção brasileira.



"Eu saio daqui muito motivada, quero jogar mais uma vez as Olimpíadas, e depois disso vamos encontrar as respostas, se vou seguir ou vou parar", disse.