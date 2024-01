Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há mesesAri Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 16/01/2024 11:10

estava afastado devido à negociação com o Flamengo, que segue travada.

Léo Ortiz segue com o futuro incerto, mas deixou de treinar separadamente e foi reintegrado, nesta terça-feira (16), ao elenco do Red Bull Bragantino. Ele faz um trabalho com bola no campo em vídeo publicado pelo jornalista Pedro Rigoni. O zagueiro, que segue travada.

Mesmo que volte a treinar com o grupo, Léo Ortiz segue em negociação com o Rubro-Negro. O jogador já demonstrou interesse em se transferir e está certo com o clube.



O problema é que o Bragantino segue sem aceitar a proposta do Flamengo, e não abre mão de receber entre R$ 10 milhões euros e R$ 12 milhões (algo em torno de 63,9 milhões). A postura do clube paulista irritou os dirigentes rubro-negros, que mesmo assim tentam um acerto.



Em paralelo, outros nomes já são avaliados pela diretoria rubro-negra como possíveis substitutos, caso Léo Ortiz não seja contratado. E sua presença no treino do Bragantino deixa ainda mais dúvidas sobre essa possibilidade.