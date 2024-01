Técnico Ramon Menezes já definiu os titulares da seleção pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Técnico Ramon Menezes já definiu os titulares da seleção pré-olímpicaJoilson Marconne / CBF

Publicado 16/01/2024 12:55 | Atualizado 16/01/2024 13:00

Rio - O técnico Ramon Menezes realizou testes no último dia de treino da Seleção Pré-Olímpica na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O treinador fez três mudanças no provável time titular para a estreia no Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela. A delegação brasileira viaja para São Paulo nesta terça-feira (16) e embarca na manhã desta quarta (17) para Caracas.

Na última atividade na Granja Comary, Ramon Menezes testou os meias Alexsander, Marlon Gomes e Gabriel Pec nos lugares de Kaiki Bruno, Khelven e Maurício, respectivamente. O provável time titular do Brasil para o Torneio Pré-Olímpico deve ser formado com: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.



John Kennedy não atuou no segundo tempo do coletivo. Marquinhos também saiu antes do previsto após sentir dores no tornozelo direito. Ambos não preocupam. A seleção brasileira ainda realizará cinco treinos em Caracas, na Venezuela, antes da estreia contra a Bolívia, no dia 23. O Brasil também enfrentará a Colômbia, dia 26, Equador, em 29, e Venezuela em 1º de fevereiro.

A seleção brasileira está no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico. O Grupo B conta com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Na primeira fase, as seleções se enfrentam no próprio grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final. Os dois melhores no geral garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.