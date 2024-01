José Mourinho aceitou verbalmente a proposta do clube saudita e viajará para selar o acordo - Filippo Monteforte / AFP

Publicado 19/01/2024 12:00

Arábia Saudita - O técnico José Mourinho já tem um provável destino após ser demitido da Roma. O português deu sinal positivo para comandar o Al-Shabab, da Arábia Saudita, de acordo com o jornal 'Asharq Al-Awsat'. Ele aceitou verbalmente a proposta e irá viajar nos próximos dias para fechar negócio.

De acordo com a publicação, Mourinho teve reunião virtual na quinta-feira (18) com o diretor esportivo do clube saudita. Ele, inclusive, teria dito que conhece bem o projeto esportivo do país e que pretende apresentar um plano para levar o time de volta à briga pelo topo da tabela.

Atualmente, o Al-Shabab é comandado pelo croata Igor Biscan, que não faz boa campanha com a equipe, 11ª colocada no campeonato local.

Mourinho foi demitido da Roma após 138 jogos na beira do gramado. No período, chegou a recusar propostas do mundo árabe - do Al-Hilal e do Al-Ahli.