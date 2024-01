Abel Braga não trabalha desde 2023, quando deixou a direção-técnica do Vasco - Mailson Santana/Fluminense

Abel Braga não trabalha desde 2023, quando deixou a direção-técnica do VascoMailson Santana/Fluminense

Publicado 19/01/2024 21:35 | Atualizado 19/01/2024 21:35

Rio - O técnico Abel Braga, que teve como último cargo a direção-técnica do Vasco da Gama, foi procurado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir um cargo de coordenação na seleção. O contato foi feito na tarde de hoje (19) e ainda não houve resposta.

Abel está desempregado desde o fim de 2023, quando foi demitido do Vasco logo após o fim do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do "UOL", ele não aceita a ideia de uma possível aposentadoria e quer voltar a atividade.

A função de coordenador da seleção é tratada como prioridade pelo presidente Ednaldo Rodrigues. O primeiro nome sondado foi Filipe Luís, recém-aposentado, que recusou e assumiu função de técnico da equipe sub-17 do Flamengo.

No momento, o nome mais forte é o de Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, mesmo sem negociações avançadas para o cargo.