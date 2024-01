Hugo Borges, de pênalti, marcou o gol da vitória do Madureira sobre o Audax - Wanderson Colino/Madureira

Hugo Borges, de pênalti, marcou o gol da vitória do Madureira sobre o AudaxWanderson Colino/Madureira

Publicado 20/01/2024 21:20

Rio - O Madureira se recuperou após estrear com derrota para o Botafogo no Campeonato Carioca. O Tricolor Suburbano venceu o Audax por 1 a 0, neste sábado (20), no Aniceto Moscoso, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Hugo Bordes, de pênalti, já na etapa final marcou o gol da vitória.

Na primeira rodada da Taça Guanabara, o Madureira foi derrotado pelo Botafogo pelo placar mínimo. Já o Audax foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0, em Manaus. Com duas derrotas seguidas, o time de Maricá segue sem pontuar e ocupa a lanterna da competição.

O Madureira volta a campo na próxima quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Já o Audax enfrenta o Fluminense, no mesmo dia, às 21h30, no Elcyr Resende, em Saquarema.