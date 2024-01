Barcelona é a atual campeã da Liga dos Campeões de futebol feminino - Jonathan NACKSTRAND / AFP

Barcelona é a atual campeã da Liga dos Campeões de futebol femininoJonathan NACKSTRAND / AFP

Publicado 20/01/2024 20:30 | Atualizado 20/01/2024 20:34

Rio - A Fifa está avaliando a possibilidade de criar o Mundial de Clubes do futebol feminino. A competição é uma antiga reivindicação da modalidade, de acordo com informações do jornal britânico "The Athletic". A entidade máxima estuda uma maneira de realizar a primeira edição do torneio em 2026.

No ano passado, a Fifa celebrou o sucesso econômico da Copa do Mundo feminina, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com uma receita de US$ 570 milhões de dólares (cerca de R$ 2,8 bilhões). Com o aumento global de investimentos na modalidade, a entidade avalia a criação de um torneio mundial entre os clubes.

Entre 2012 e 2014, a Federação Japonesa de Futebol organizou o Campeonato Internacional Feminino de Clubes. A competição não tinha os critérios de participação bem definidos. Lyon-FRA (2012), Kobe Leonessa-JAP (2013) e o brasileiro São José (2014) foram os campeões do torneio extra oficial.

O Mundial de Clubes de futebol masculino terá uma mudança no formato a partir de 2025. A cada quatro anos, será realizada uma espécie de Copa do Mundo de clubes, com os critérios do atual Mundial de seleções. Já nos outros anos, será realizada uma Copa Intercontinental, com os campeões continentais.