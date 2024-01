Cristiano Ronaldo joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita, desde 2023 - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Cristiano Ronaldo joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita, desde 2023 JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 19/01/2024 14:42 | Atualizado 19/01/2024 14:43

Cristiano Ronaldo esteve nesta sexta-feira na cerimônia do Globe Soccer Awards e aproveitou a ocasião para enaltecer o Campeonato Saudita. Segundo o português, a primeira divisão do país é mais competitivo que outras ligas europeias, com o atacante dando o exemplo do Campeonato Francês.

"Para ser honesto, acho que o Campeonato Saudita não está pior do que o Campeonato Francês. Na França, tem dois ou três times com um nível bom. Na Arábia Saudita é mais competitivo. Podem falar o que quiserem, mas é a minha opinião e joguei lá um ano, então sei o que estou falando. No momento somos melhores do que o Francês e ainda estamos melhorando", afirmou Cristiano Ronaldo, antes de afirmar que o Campeonato Saudita tem potencial de ser a terceira melhor do mundo.

O atacante português atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, desde 2023. Lá, Cristiano Ronaldo tem conseguido desempenhar o seu grande futebol de sempre, fazendo com que, inclusive, fosse o artilheiro de 2023. Somando seus gols marcados no clube árabe e na seleção de Portugal, o camisa 7 fez 54 gols em 59 jogos. O jogador de 39 anos enalteceu o feito, e afirmou que, apesar da idade, não pensa em parar.

"Eu gosto de quando as pessoas duvidam de mim e eu provo com um ano bem-sucedido. Este ano foi fantástico, fui o artilheiro. Imagina superar esses animais, jovens leões, como Haaland, por exemplo, então estou orgulhoso. Estarei com 39 (anos) em breve e ainda estou bem", comemorou Cristiano Ronaldo.