Kyllian Mbappé - AFP

Kyllian MbappéAFP

Publicado 25/01/2024 14:30 | Atualizado 25/01/2024 14:30

Rio - A novela mais longa do futebol europeu nos últimos anos parece ter voltado com tudo em 2024. De acordo com informações do jornal alemão "Bild", a próxima temporada será realmente a vez de Kylian Mbappé, de 25 anos, vestir a camisa do Real Madrid. O francês teria optado por deixar o PSG e assinar contrato com o maior campeão europeu.

Segundo a publicação, Kylian Mbappé receberá cerca de 70 milhões de euros por ano de salário mais outros 125 milhões por "bônus de assinatura do contrato". O vínculo do atacante com o PSG vai até junho de 2024 e com isso, o Real não precisaria desembolsar nenhum centavo para pagar o clube francês.

O jornal espanhol "Sport" divulgou que um possível acerto com Mbappé traria consequências a Vini Jr. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, entende que não há espaço para os dois na mesma equipe e planejaria vender o brasileiro para ter uma reserva financeira para atender os pedidos do francês.

Revelado pelo Flamengo, Vini Jr chegou ao Real Madrid em 2019 e se tornou peça fundamental no clube espanhol há duas temporadas e meia. O brasileiro renovou seu vínculo com o maior campeão europeu até junho de 2027.