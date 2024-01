Emam Ashour ficará em observação por 24 horas após susto em treino do Egito - Reprodução de Instagram

Emam Ashour ficará em observação por 24 horas após susto em treino do EgitoReprodução de Instagram

Publicado 25/01/2024 16:35

Emam Ashour desfalcará o Egito nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, contra a República Democrática do Congo, no domingo (28), por causa de uma brincadeira que deu errado e por pouco não se tornou algo grave. Durante o treino, o meio-campista tentou uma cambalhota, mas bateu com a cabeça no gramado e precisou ser levado ao hospital.

Em comunicado, a federação do Egito informou que Emam Ashour sofreu uma concussão, além de lesão na cabeça. Levado rapidamente ao hospital, ele realizou exames que não apontaram algo mais grave.



Internado para ficar em observação por 24 horas, o jogador se pronunciou nas redes sociais e escreveu: "Fiquei entre a vida e a morte".



Titular em dois dos três jogos do Egito, Emam Ashour pode retornar ao time caso a seleção avance para as quartas de final. Em casos de concussão, os jogadores devem ficar fora dos treinos por seis dias.