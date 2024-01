Sevilla não vive bom momento no Campeonato Espanhol e ocupa a 17ª posição na tabela - Vladimir Simicek / AFP

Publicado 25/01/2024 16:00

O Sevilla selou acordo com a IBM para usar ferramenta de inteligência artificial no processo de contratação de reforços para o time. A "Scout Advisor" será utilizada na base de dados que o clube possui para identificar e avaliar jogadores. Entre as estatísticas analisadas, por exemplo, estão altura, peso, velocidade, gols marcados e minutos jogados.

Além disso, a ferramenta usará modelos de linguagem para gerar resumos descrevendo os jogadores analisados. Sendo assim, os observadores do Sevilla poderão especificar o que buscam em um atleta, e a inteligência artificial responderá com uma lista de nomes que se encaixam na descrição.



"Estamos empolgados, porque este projeto pode mudar o jogo para o Sevilla e para toda a indústria de esportes. Nosso time de observadores e analistas está comprometido a achar os melhores jogadores para o nosso time e construíram uma base de dados impressionante com relatórios de jogadores. Agora, podemos utilizar essa informação no seu potencial total", declarou José María del Nido, presidente do clube.

O Sevilla não vive bom momento no Campeonato Espanhol. A equipe ocupa a 17ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento. Na última rodada, foi goleada pelo Girona, por 5 a 1.