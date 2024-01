Camisa do Vasco utilizada no amistoso contra o San Lorenzo - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 25/01/2024 15:49

Rio - De saída do Fluminense, a Betano, patrocinadora máster do Tricolor, pode fechar com outro clube carioca. Segundo o jornalista Victor Lessa, o Vasco está negociando com a casa de apostas e aguarda uma proposta da empresa nesta semana.

O Vasco tinha um acordo com a EstrelaBet, que pagaria à SAF R$ 45 milhões por ano, em um contrato de duas temporadas, em negociação que pode chegar a R$ 55 milhões anuais, em caso de metas cumpridas. Entretanto, a empresa voltou atrás nos valores nos últimos dias e, sabendo que os contratos não haviam sido assinados, as conversas ainda não estão definidas.

Com isso, a Betano aparece como candidata, especialmente após sua possível saída do Fluminense. A diretoria tricolor entende que o contrato com a casa de apostas não está adequado ao mercado atual e, por isso, busca uma valorização financeira. O Fluminense foi sondado por duas empresas: a PixBet, atual master do Flamengo, e a SuperBet, patrocinadora master do São Paulo, seriam as interessadas.

O possível novo parceiro do Fluminense estaria disposto a pagar a multa rescisória com a Betano e oferecer um valor que gira em torno de R$ 50 milhões, cerca de três a quatro vezes maior que o atual patrocínio.