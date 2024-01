Última vez que o Brasil jogou na Arena Pernambuco foi com portões fechados - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/01/2024 14:48

Rio - A Arena Pernambuco é forte candidata a receber um jogo do Brasil nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Segundo o site "ge", a Fifa fará uma vistoria no estádio entre os dias 20 e 24 de fevereiro. A visita também terá como pauta o Mundial feminino de 2027, que tem o Brasil como candidato a país-sede.

A Fifa buscará avaliar a estrutura da Arena, condições hoteleiras de Recife e os centros de treinamento dos clubes da cidade, além de outras questões estruturais importantes para um jogo de Eliminatórias.

"Estamos muito confiantes que o Brasil será o país sede da Copa do Mundo Feminina 2027. A CBF está fazendo um excelente trabalho e nós da FPF estamos cada vez mais preparados para receber a FIFA e mostrar a nossa organização nesta vistoria. É sempre uma alegria para o povo pernambucano receber jogos de futebol, sempre abraçamos nossa Seleção de maneira calorosa, e pode ter certeza que não será diferente desta vez", declarou Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana.

A última vez que a seleção brasileira atuou na Arena Pernambuco foi há três anos, em um duelo com o Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, ainda de portões fechados por causa da Covid-19. O time, então comandado por Tite, venceu por 2 a 0 com gols de Everton Ribeiro e Neymar.