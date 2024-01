O vínculo anterior de Charles Leclerc com a Ferrari terminaria no fim deste ano - AFP

O vínculo anterior de Charles Leclerc com a Ferrari terminaria no fim deste anoAFP

Publicado 25/01/2024 15:30

O piloto Charles Leclerc renovou contrato com a Ferrari. O novo vínculo em acordo multianual, que não teve prazo divulgado pela escuderia italiana, foi anunciado nesta quinta-feira (25). A temporada 2024 da Fórmula 1 terá início no dia 2 de março, no GP do Bahrein.

"Estou muito feliz em saber que eu vou continuar vestindo o macacão da Scuderia Ferrari por muito mais temporadas à frente", comemorou Leclerc.

O vínculo anterior do piloto com a Ferrari terminaria no fim deste ano. Apesar dos rumores que envolviam um possível interesse da escuderia em Lewis Hamilton, Leclerc confirmou, na última temporada, que já discutia a renovação de contrato com a equipe italiana.

Leclerc juntou-se à escuderia em 2019 e segue como seu titular desde então. No ano retrasado, disputou a ponta do campeonato com o atual tricampeão Max Verstappen.