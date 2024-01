Claudio Echeverri, o "Diablito", é o novo reforço do Manchester City - Divulgação / Manchester City

Claudio Echeverri, o "Diablito", é o novo reforço do Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 25/01/2024 15:03

Algoz da seleção brasileira no último Mundial Sub-17, o meia argentino Claudio Echeverri foi anunciado nesta quinta-feira (25) como novo reforço do Manchester City. O clube inglês desembolsou 12,5 milhões de libras (R$ 78,5 milhões), mais possíveis bônus, na contratação do meia, que assina contrato válido até junho de 2028.

Echeverri, que foi negociado junto ao River Plate, permanecerá no clube argentino até o final do ano. Ele já havia anunciado que não iria renovar o contrato com os "Millionarios", mas que deveria continuar no clube "por mais seis meses ou um ano".

Echeverri se destacou no Mundial Sub-17 em novembro. Ele foi o vice-artilheiro da competição com cinco gols, tendo feito três na vitória por 3 a 0 contra o Brasil nas quartas de final. A Argentina terminou o torneio em quarto lugar.