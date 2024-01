Felipe Massa, ex-Fórmula 1 e atualmente na Stock Car - Reprodução

Felipe Massa, ex-Fórmula 1 e atualmente na Stock CarReprodução

Publicado 25/01/2024 15:25

Rio - Antes de iniciar a temporada da Stock Car com a equipe TMG, no 3 de março, o piloto Felipe Massa, ex-Fórmula 1, se prepara de olho em um grande compromisso: a estreia nas 24h de Daytona, tradicional prova de longa duração no automobilismo dos Estados Unidos. Ele estará ao lado de Felipe Fraga. A largada da edição de 2024 será neste sábado (27), às 15h40 (de Brasília).

"Estou super empolgado com essa nova experiência. Tenho muito o que aprender e muita coisa para trabalhar para ser o mais eficiente possível em ritmo de corrida e saber lidar com o trânsito. Esses são os pontos mais importantes. A equipe é muito bem estruturada e acredito que estamos em um bom caminho. Fraga é, em primeiro lugar, um irmão. Acompanho ele desde o kart, quando entreguei dois Capacetes de Ouro para ele, que era uma criança. Agora é uma grande experiência correr junto com ele", disse Massa.

Massa disputará na categoria LMP2 - classe intermediária sem limitação de fabricação - com a equipe Riley Motorsports. Seu companheiro na prova, Felipe Fraga também corre na Stock Car, mas pela Blau Motorsport.

A dupla de Daytona vem de bom ano na Stock, principal categoria automobilística do país. Fraga, que retornou ao Brasil após período na Europa, entrou na briga pelo campeonato de 2023 vencido por Gabriel Casagrande e fechou o ano em quinto lugar no campeonato.