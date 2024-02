Ramon Menezes em jogo do Pré-Olímpico - Federico Parra / AFP

Rio - Apesar do sufoco na vitória da seleção brasileira por 2 a 1 sobre a Venezuela, na noite da última quinta-feira (9), o técnico Ramon Menezes comemorou o fato de sua equipe ter conseguido um resultado positivo após a derrota para o Paraguai na estreia do quadrangular final do Pré-Olímpico. Após a partida, ele destacou a dificuldade da competição.

"A gente sabe que é uma competição muito difícil, mesmo vencendo a gente não tinha jogado na primeira fase o que nós jogamos hoje. Eu sempre disse que a gente ia crescer na competição", disse Ramon.

Com chances de uma eliminação precoce, o Brasil entrou em campo contra a Venezuela pressionado. A vitória só foi garantida aos 42 do segundo tempo, quando Biro marcou.



"Hoje foi um dia totalmente diferente, a gente sempre diziz que todos os jogos seriam uma final, mas hoje de fato se tornou uma final para todos nós. Os atletas entenderam o momento, entraram com concentração muito grande e jogaram futebol. A Venzuela também fez um ótimo jogo, dificultou muito as nossas ações", declarou o treinador.

Agora, o Brasil volta a campo no próximo domingo (11), às 20h (de Brasília), contra a Argentina. Uma vitória garante a Seleção em Paris, mas o empate também pode confirmar a vaga.