Publicado 09/02/2024 10:00 | Atualizado 09/02/2024 10:59

Venezuela - O Brasil venceu a Venezuela e deu um passo importante para a classificação para os Jogos de Paris, mas a noite de quinta-feira (8) não teve só alegrias no Pré-Olímpico. O pai do atacante Endrick, de 17 anos, foi vítima de ataques racistas por torcedores presentes no estádio em Caracas.

RACISMO NO FUTEBOL: Família de Endrick foi vítima de racismo no jogo do Brasil nesta quinta-feira (8) contra a Venezuela pelo Pré-Olímpico.



O jogador expôs o caso em suas redes sociais.pic.twitter.com/440O7oFaaF — MADRIDISTAS (@MADRlDISTAS) February 9, 2024

O jovem publicou nas redes sociais um vídeo de torcedores adversários fazendo gestos imitando macacos na direção dos seus familiares. Posteriormente, Endrick apagou o conteúdo. A CBF se solidarizou com Douglas Ramos, pai do jogador, e também com seus outros familiares.

Com três pontos, o Brasil precisa vencer a Argentina na última rodada para garantir sua classificação para Paris. Em caso de empate, a Seleção terá que torcer por um empate ou vitória do Paraguai contra a Venezuela. Em caso de derrota, a equipe bicampeã olímpica estará fora dos Jogos.