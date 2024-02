Kevin De Bruyne esteve ao lado de David Luiz no Chelsea, entre 2012 e 2013 - Darren Staples / AFP

Publicado 09/02/2024 11:41 | Atualizado 09/02/2024 11:43

Inglaterra - Um dos grandes destaques do Manchester City de Pep Guardiola e do futebol mundial, o belga Kevin De Bruyne revelou influência de David Luiz, zagueiro do Flamengo , em suas cobranças de falta. O meia afirmou que sua técnica atual foi ensinada pelo brasileiro quando jogavam juntos no Chelsea, também da Inglaterra.

"Eu pratiquei bastante a cobrança de falta chapada. Eu venho fazendo isso há 12, 13 anos. Provavelmente comecei a tentar com o David Luiz, no Chelsea. Ele bate faltas de um jeito similar, talvez um pouco mais fechado. Mas acho que desse jeito é mais complicado, impossível para mim", declarou o belga, em entrevista à 'ESPN'.



"Ele me ensinou um pouco dessa técnica, e aí você vai praticando, treinando e melhorando. E agora está bem bom (risos)!", brincou De Bruyne.

A passagem do meia pelo Chelsea foi bem curta, durando apenas alguns meses entre 2012 e 2013. Entretanto, foi o suficiente para que aprendesse a técnica de cobrança do zagueiro brasileiro.



Na temporada atual, Kevin De Bruyne entrou em campo sete vezes, marcou um gol e deu cinco assistências. O Manchester City é o atual vice-líder do Campeonato Inglês, com 49 pontos, dois de desvantagem para o Liverpool.