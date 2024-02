Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - Foto: Thomas COEX / AFP

Publicado 17/02/2024 11:59

Um dos principais assuntos do mundo do futebol na atualidade é o futuro destino de Mbappé, que não permanecerá no PSG para a próxima temporada. Apesar do Real Madrid ser o favorito a contratar o atacante francês, o treinador Carlo Ancelotti desconversou sobre qualquer ponto envolvendo o tema, afirmando estar focado no próximo jogo do clube merengue, neste domingo (18), contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

Kyllian Mbappé não permanecerá no PSG em 2024/25 ALAIN JOCARD / AFP "Eu vejo e escuto o que aconteceu. Entendo que é o tema do dia para vocês (da imprensa), mas não para nós, que é o jogo de amanhã e esta temporada que precisamos terminá-la bem. As pessoas podem falar, eu entendo, mas eu gostaria de acabar bem a temporada, tratar de ganhar títulos. Tem muito tempo para pensar na próxima temporada", declarou Ancelotti, em entrevista coletiva concedida neste sábado (17).Mbappé tem vínculo com o PSG até o final da temporada europeia, em junho. Com isso, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Além do Real Madrid, clubes como o Arsenal, Liverpool surgiram como possíveis destinos. Entretanto, o clube espanhol segue como franco favorito a levar o atacante.

A novela sobre a possível saída de Mbappé do PSG acontece desde 2022. Na época, o atacante tinha firmado um acordo verbal com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que o levaria para o clube. Entretanto, o atacante mudou de ideia e decidiu renovar seu contrato com os franceses por mais dois anos.



Já em junho do ano passado, a trama ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal "Le Parisien", Mbappé enviou uma carta ao PSG que formalizava seu desejo em não exercer uma cláusula que renovaria seu contrato por mais uma temporada.

Mbappé o maior artilheiro da história do PSG. O francês tem 243 gols e 290 partidas oficiais pelo clube, que defende desde 2017. Além dos tentos, o atacante conquistou cinco títulos do Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.