Manchester City e Chelsea empataram no Campeonato InglêsDARREN STAPLES / AFP

Publicado 17/02/2024 17:50

Rio - O Chelsea conquistou um resultado importante no Campeonato Inglês. Sem o brasileiro Thiago Silva por lesão, os Blues empataram com o Manchester City por 1 a 1, neste sábado (17), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 25ª rodada da competição. Sterling abriu o placar, enquanto Rodri evitou a derrota do atual campeão inglês.

O Manchester City dominou a partida. O time comandado por Pep Guardiola finalizou 31 vezes, mas pecou no aproveitamento - apenas cinco foram na direção do gol. O Chelsea, por sua vez, foi mais objetivo. Com apenas 29% de posse, os Blues finalizaram nove, sendo seis certas, e saiu na frente com Sterling, no primeiro tempo. Rodri empatou para o City aos 38 da etapa final.

Com o empate, o Manchester City perdeu a vice-liderança e caiu para o terceiro lugar, com 53 pontos. O Liverpool é o líder com 57, enquanto o Arsenal é o vice-líder com 55. O Chelsea, por sua vez, é o décimo, com 35. Os Citizens voltam a campo na terça-feira (20), às 16h30 (de Brasília), contra o Brentford, e o Chelsea encara o mesmo adversário, dia 2, às 12h, em Londres.

Situação de Thiago Silva

Alvo do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva vive os últimos meses em Londres. O jogador, de 39 anos, tem contrato até junho, e vive a expectativa pela renovação, mas ainda não foi procurado pelo Chelsea. Caso não permaneça na Europa, o atleta considera o retorno para o futebol brasileiro e um possível retorno para o Tricolor das Laranjeiras é provável.

Nas últimas semanas, o nome de Thiago Silva movimentou os bastidores em Londres. O jogador chegou a perder a titularidade após a esposa criticar publicamente o técnico Maurício Pochettino. Ele retornou ao time titular posteriormente, mas sofreu uma lesão muscular leve na panturrilha contra o Crystal Palace, na última segunda-feira (12), e desfalcou contra o Manchester City.