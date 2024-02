Marcelo marcou na vitória do Sampaio Corrêa sobre o Bangu por 2 a 0 - Reprodução/Canal Goat

Publicado 20/02/2024 17:51

Rio - O Sampaio Corrêa está garantido na elite do futebol carioca em 2025. O Galinho da Serra venceu o Bangu por 2 a 0, nesta terça-feira (20), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e conquistou a segunda vitória seguida na competição. Thurram e Marcelo marcaram os gols.

O jogo foi equilibrado. O Bangu começou melhor e assustava nas investidas com o atacante Canela, mas faltava eficiência. O Sampaio Corrêa conseguiu equilibrar as ações e cresceu na partida após a parada técnica, encontrando espaços pelas laterais, mas não conseguiu converter as chances em gols.

Na etapa final, o duelo esteve morno até a expulsão de Ronald. Com um a mais, o Sampaio Corrêa se impôs e encontrou espaços pelo meio e pelas laterais. Thurram, de cabeça, abriu o placar aos 43 minutos. O Bangu sentiu o golpe e cedeu mais um gol, marcado pelo artilheiro Marcelo.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa chegou aos sete pontos e ocupa o 10º lugar. O Galinho da Serra volta a campo no domingo (25), às 20h30 (de Brasília), contra o Boavista, em Bacaxá. Já o Bangu é o 11º colocado, com cinco, e volta a campo no mesmo dia, às 18h15, contra o Madureira, em Moça Bonita.