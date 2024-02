Arrascaeta e De La Cruz, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2024 12:58 | Atualizado 21/02/2024 13:07

Rio - Flamengo e Fluminense já estão classificados para a semifinal do Campeonato Carioca. Com a vitória sobre o Boavista por 4 a 0 , na terça-feira (20), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro garantiu a vaga na fase final e também classificou o Tricolor das Laranjeiras. Já Vasco e Botafogo, por sua vez, ainda correm riscos.

Com a vitória sobre o Boavista, o Flamengo ultrapassou o Fluminense no critério de desempate e assumiu a liderança da Taça Guanabara. O clássico entre as equipes, no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pode definir o campeão do turno. Ambos estão empatados com 21 pontos, mas o Rubro-Negro leva a melhor no saldo de gols (17 a 10).



Em terceiro lugar aparece o Nova Iguaçu com 18 pontos. O Laranjão está quatro à frente do Botafogo, que é o primeiro fora da zona de classificação. Para chegar à semifinal, a equipe da Baixada precisa torcer por um tropeço do Botafogo e Portuguesa-RJ ou conquistar pelo menos uma vitória nas últimas duas rodadas. O próximo compromisso é contra a Lusa, sábado (24), às 18h30, no Luso-Brasileiro.

O Vasco, por sua vez, pode garantir a classificação antecipada também na penúltima rodada. O Gigante da Colina precisa vencer o Volta Redonda, sábado (24), às 17h30, no Espírito Santo, e torcer por um tropeço do Botafogo diante do Audax. Caso não consiga a combinação, a definição será na última rodada, quando encara a Portuguesa-RJ, em São Januário, enquanto o Alvinegro enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

Já o Botafogo não depende apenas dos próprios resultados. Para chegar à semifinal, o Alvinegro precisa vencer os últimos dois jogos e torcer por um tropeço de Nova Iguaçu e Vasco ou, pelo menos, vencer uma e torcer por duas derrotas do Cruz-Maltino. O Glorioso, que disputou a Taça Rio no ano passado, enfrenta o lanterna Audax, sábado (24), às 16h, em Saquarema, e o Fluminense, dia 2, no Maracanã.

Importância da Taça Rio

A Taça Rio de 2024 tem valor. A competição garante uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Por isso, caso algum grande fique de fora da semifinal do Carioca, será necessário conquistar o torneio para disputar a competição nacional na próxima temporada. Isto se deve a uma mudança do regulamento da CBF, que não garante mais a classificação através do ranking nacional.



No ano passado, o Botafogo foi o único grande fora da semifinal, tendo sido superado pelo Volta Redonda. O Alvinegro conquistou a Taça Rio. Na época, no entanto, a competição não tinha o valor atual. Desde que a Ferj alterou o formato do Carioca em 2021, apenas em uma ocasião os quatro grandes fizeram a semifinal: em 2022.