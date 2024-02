Maracanã - Divulgação/Maracanã

MaracanãDivulgação/Maracanã

Publicado 21/02/2024 16:41

Rio - A assessoria jurídica da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro rejeitou os recursos de impugnações apresentados pelos concorrentes para a licitação do Maracanã. Cada um dos concorrentes entrou com, pelo menos, um recurso para buscar a eliminação dos adversários. Ao todo, foram seis recursos de impugnações. O parecer ainda vai ser analisado pela Comissão Especial de Licitação, segundo o "ge".

Os recursos de impugnações possuíam questionamentos que iam de suposta incapacidade técnica para gerir o Maracanã até descumprimento de pontos do edital ou ausência de declarações exigidas na primeira etapa da licitação. Consórcio Fla-Flu, Maracanã Para Todos de Vasco e WTorre e grupo Arena 360 de Brasília disputam a concessão do estádio.

A Comissão Especial de Licitação ainda vai analisar possível inabilitação. As propostas técnica e financeiras foram entregues no dia 7 de dezembro, mas ainda não foram abertas. A previsão do Governo do Estado era de que recursos seriam analisados e julgados na primeira semana de fevereiro. A segunda etapa da licitação ainda não tem previsão para ocorrer.