Xavi Hernández - AFP

Xavi HernándezAFP

Publicado 21/02/2024 15:03

O Barcelona viajou até a Itália para enfrentar o Napoli, nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), pela ida das oitavas de finais da Liga dos Campeões. Treinador do clube catalão, Xavi comentou sobre como será o confronto com os italianos, que trocaram de treinador 48 horas antes do jogo. Os Azzurros demitiram o experiente técnico Walter Mazzarri, e contrataram o treinador que estava na Seleção Eslovaca, Francesco Calzona, na segunda-feira (19).

"O Napoli mudou de treinador de uma forma surpreendente, eles têm os seus motivos, mas não é um jogo fácil de preparar, pois não sabemos o que esperar. O novo técnico conhece bem a equipe. Não tenho ideia de qual sistema tático ele vai usar", iniciou Xavi, em entrevista coletiva concedida na última terça (20).

"O importante é focar no nosso estilo de jogo e no que queremos fazer. A nossa ambição é chegar nas quartas de final. O que é certo é que teremos que defender bem o forte trio de ataque do Napoli: Osimhen, Kvaratskhelia e Politano, são jogadores que podem mudar o jogo", complementou.

Entretanto, apesar da troca de treinadores, Xavi projetou um jogo difícil para o Barcelona contra o atual campeão italiano.

"Está 50 a 50, veremos amanhã quem é o favorito no final do jogo", concluiu.

A partida de ida das oitavas de finais acontece no Estádio Diego Maradona, em Nápoles, às 17h (horário de Brasília). Já a volta acontece no dia 12 de março, no mesmo horário, no Camp Nou, em Barcelona.