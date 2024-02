Haaland é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 17 gols - AFP

Publicado 21/02/2024 15:00

Inglaterra - Técnico do Manchester City, Pep Guardiola defendeu Haaland após o atacante marcar o gol da vitória do clube inglês sobre o Brentford, na terça-feira (20). Ele afirmou que o norueguês, criticado ao longo da temporada, perdeu a avó recentemente e não deve ser subestimado.

"Com grandes atacantes que marcam muitos gols, não critique porque ele vai calar sua boca, isso é certo. Mais cedo ou mais tarde, ele está lá. Ele ficou dois meses fora lesionado, não está na melhor forma e acabou de ter uma semana dura porque perdeu a avó. Isso não é fácil para um ser humano", declarou Guardiola.

Haaland é o artilheiro do Campeonato Inglês, mas recebeu duras críticas da imprensa britânica por perder chances claras no empate em 1 a 1 com o Chelsea, no último fim de semana. Nesta temporada, ele fez 22 gols em 28 jogos.

O norueguês ficou de fora dos gramados do início de dezembro do ano passado ao fim de janeiro de 2024, por causa de uma lesão no pé. Desde que retornou, ele marcou somente em dois jogos. O gol contra o Brentford foi seu terceiro nas últimas oito partidas.