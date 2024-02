Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta são quatro dos sete jogadores estrangeiros do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/02/2024 14:02

Rio - Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se reunirão, nos próximos dias, para conversar sobre o aumento do número de jogadores estrangeiros por partida. Atualmente, a regra atual permite sete jogadores nascidos fora do Brasil por jogo. As informações são da "Itatiaia".

A nova regra, que será votada na próxima reunião do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, irá propor que os clubes da Série A possam relacionar nove jogadores estrangeiros por partida. A tendência é que o encontro aconteça entre fim de fevereiro e o início de março, sabendo que votação deverá ser feita 45 dias antes do começo do Brasileirão.

Caso tal medida seja aprovada, o Brasil se tornaria o país que mais permites jogadores estrangeiros em sua competição nacional na América do Sul. Atualmente, quem mais aceita atletas de fora de seu país é o Equador, com oito "gringos" permitidos.