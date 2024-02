Carlos Alcaraz escorregou em quadra e torceu o tornozelo - Armando Paiva / Parceiro/ Agência O Dia

Carlos Alcaraz escorregou em quadra e torceu o tornozelo Armando Paiva / Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 21/02/2024 13:45 | Atualizado 21/02/2024 14:00

Rio - O tenista espanhol Carlos Alcaraz não conseguiu completar a partida contra o brasileiro Thiago Monteiro , na última terça-feira (20), no Rio Open. O número 2 do ranking mundial escorregou em quadra e torceu o tornozelo no início do duelo.

"Eu me senti muito mal, foi a primeira impressão que tive. Eu estava sentindo dor desde que caí, achei que seria difícil continuar a partida se continuasse sentindo aquela dor", declarou Alcaraz, em entrevista coletiva.

A lesão do espanhol foi depois de apenas dois pontos no primeiro game. Ele precisou parar a partida para receber atendimento médico. Além disso, afirmou que conversou com o árbitro e ainda tentou prosseguir.



"O árbitro me perguntou se eu queria seguir com mais alguns games para ver como me sentia. No segundo game, eu não estava me sentindo bem, estava sentindo dor, sabia que seria impossível continuar a jogar se a partida fosse difícil ou longa. Por isso, resolvi desistir", contou.

Mesmo lesionado, Alcaraz fez questão de atender aos fãs após o confronto e reforçou que não houve problema com o saibro da quadra do Rio Open: "Essas coisas podem acontecer, a quadra estava boa. A maioria dos tenistas já passou por isso alguma vez. É preciso saber lidar com as situações".

O tenista tem uma partida de exibição agendada para março contra o compatriota Rafael Nadal. Ele disse que tudo vai depender dos exames que serão feitos nesta quarta-feira (21). "Acredito que devo estar bem, mas não sabemos com certeza", falou, otimista.