Brasil foi oficializado como concorrente para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 - Foto: Divulgação/Fifa

Publicado 21/02/2024 13:58 | Atualizado 21/02/2024 14:01

Rio - A Fifa está realizando vistorias técnicas nas sedes candidatas para a Copa do Mundo feminina de 2027. Uma comitiva da entidade máxima desembarcou no país e visitou o Rio de Janeiro, nesta última terça-feira (20), segundo informações do "ge". A cidade foi escolhida para abrigar a final, caso a candidatura vença.

A comitiva da Fifa realizou uma visita de cerca de 1h15 no Maracanã, palco escolhido pelo Brasil para sediar a final da competição. A visita técnica da entidade máxima também passou pelo CT Carlos Castilho, do Fluminense, e no Riocentro, que receberia o IBC (International Broadcast Center).

Após a visita no Rio de Janeiro, a comitiva segue para Brasília, Salvador e Recife, e encerra a passagem pelo Brasil no dia 24 de fevereiro. Ao todo, são 10 cidades escolhidas para receber jogos do Mundial. Entre os componentes da Fifa, apenas dois não estiveram no país quando realizou a Copa de 2014.

Em janeiro, a comitiva da Fifa realizou vistoria técnica na Alemanha, Bélgica e Holanda, que possuem uma candidatura conjunta. Após a passagem pelo Brasil, a equipe visitará Estados Unidos e México, entre os dias 26 e 29 de fevereiro. A decisão da entidade será anunciada em 17 de maio.