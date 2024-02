Galeno marcou o gol da vitória do Porto sobre o Arsenal pela Liga dos Campeões - Patrícia de Melo Moreira/AFP

Publicado 21/02/2024 19:26

Portugal - Em duelo equilibrado pela fase oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (21), no Estádio do Dragão, o Porto saiu na frente por uma vaga ao bater o Arsenal pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo, dos pés do atacante Galeno.

Com o resultado, a equipe portuguesa jogará por um empate no duelo de volta, no Emirates Stadium, em Londres, marcado apenas para o dia 12/3. Em caso de vitória dos Gunners por um gol de diferença, a decisão será na prorrogação e, persistindo a igualdade, nos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols dos ingleses dará a classificação.

Em campo, o Porto contrariou o que indicava os prognósticos do mata-mata, já que o Arsenal chegou para o confronto após grande sequência pela Premier League com série de goleadas na luta pelo título. Os donos da casa, no entanto, não se acanharam e conseguiram assustar.



As principais chances da partida saíram dos pés de Galeno, sendo a primeira ainda nos primeiros momentos. O atacante acertou a trave direita defendida por David Raya e, no rebote, levou perigo com finalização dentro da pequena área.

O poder defensivo dos adversários foi o ponto alto do jogo, principalmente nas marcações em bloco médio na zona intermediária. Arsenal e Porto começaram a apostar no jogo aéreo, com os ingleses levando perigo já no fim com o zagueiro Gabriel Magalhães.

Quando tudo parecia caminhar para um empate sem gols, mas equilibrado e bem disputado, Galeno carregou pela esquerda, puxou para a direita e acertou linda finalização aos 49 do segundo tempo para dar números finais ao Dragões diante de um dos favoritos ao título da edição.