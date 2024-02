Lauren em ação durante treino da seleção brasileira - Leandro Lopes/CBF

Lauren em ação durante treino da seleção brasileiraLeandro Lopes/CBF

Publicado 21/02/2024 18:01

Estados Unidos - A zagueira Lauren projetou a estreia do Brasil na Copa Ouro Concacaf 2024. A Canarinho vai encarar Porto Rico no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia, na madrugada desta quinta-feira, a partir de 0h15 (de Brasília). Nesse sentido, a jogadora relembrou a vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, que classificou a seleção porto-riquenha para o Grupo B da competição.

"Porto Rico já se defendeu muito bem contra o Haiti, nós vimos o jogo e foi bem difícil para as duas equipes. Elas sofreram bastante, mas não tomaram gol e agora vão nos enfrentar. Tem algumas jogadoras rápidas na frente. Então, precisamos tomar cuidado para sair com um bom resultado", disse ela, ao site da CBF.

Lauren também destacou a importância da disputa da Copa Ouro Concacaf 2024. O torneio serve como preparação para a Olimpíada de Paris-2024, que acontece entre julho e agosto. Ademais, a competição conta com seleções da América do Norte, Central e Caribe e de seleções convidadas da Conmebol (Argentina, Paraguai e Colômbia, além do próprio Brasil).



"Esse ano é muito importante, é um ano Olímpico. Esse campeonato vai ser muito importante para a nossa preparação, até porque o formato dele é igual aos Jogos Olímpicos, então nosso objetivo vai ser sempre vencer, ser campeão, mas claro que também fazer uma boa preparação", afirmou Lauren.

"Todas as seleções têm grandes jogadoras atuando em grandes clubes e também com muita qualidade, com muita experiência. Então, é claro que vão ser jogos difíceis e com um enfrentamento muito difícil", completou.

Cabe mencionar que há três grupos com quatro seleções cada. As duas melhores de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam às quartas de final da competição.

VEJA OS GRUPOS

Grupo A: Estados Unidos, México, Argentina e República Dominicana.

Grupo B: Brasil, Panamá, Colômbia e Porto Rico.

Grupo C: Canadá, Costa Rica, Paraguai e El Salvador.