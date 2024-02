Cristiano Ronaldo foi decisivo para o Al-Nassr chegar às quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia - Divulgação/Al-Nassr

Rio - Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez na Liga dos Campeões. Essa frase pode te trazer lembranças de jogos históricos do camisa 7 pelo Real Madrid na competição europeia, mas desta vez ele brilhou na Ásia. O craque português foi decisivo para o Al-Nassr vencer o Al-Fayha por 2 a 0, nesta quarta-feira (21), na Arábia Saudita, e chegar às quartas de final da competição asiática.

Com gol do português, o Al-Nassr venceu o Al-Fayha por 1 a 0, na ida. Cristiano Ronaldo voltou a marcar na partida de volta e foi responsável por dois dos três gols da equipe nas oitavas de final. O meia luso-brasileiro Otavio, revelado pelo Internacional e com passagem pelo futebol português por equipes como Porto e Vitória de Guimarães, completou o placar.

Nas quartas de final, o Al-Nassr vai enfrentar o Al Ain, dos Emiratos Árabes, que venceu por 2 a 1 o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, também nesta quarta. Shandong Taishan, da China, Yokohama Marinos, do Japão, Jeobnuk e Ulsan, ambos da Coreia do Sul, são outros times já classificados. Al-Ittihad e Al-Hilal, da Arábia Saudita, enfrentam Navbahor, do Uzbequistão, e Sepahan, do Irã, respectivamente, nesta quinta (22).