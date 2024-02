Confira o Top 10 das equipes esportivas mais valiosas do mundo: Confira os valores por competições/ligas: NWSL (futebol feminino dos Estados Unidos): US$ 66 milhões (R$ 325 milhões) MLS (futebol dos Estados Unidos): US$ 678 milhões (R$ 3,3 bilhões) NHL (hóquei no gelo): US$ 1,31 bilhões (R$ 6,46 bilhões) Premier League (futebol inglês): US$ 1,51 bilhões (R$ 7,3 bilhões) F-1 (automobilismo): US$ 1,53 bilhões (R$ 7,5 bilhões) MLB (beisebol): US$ 2,3 bilhões (R$ 11,3 bilhões) NBA (basquete): US$ 4 bilhões (R$ 19 bilhões) NFL (futebol americano): US$ 5,1 bilhões (R$ 25,1 bilhões) New York Jets: US$ 6,1 bilhões (R$ 30 bilhões) San Francisco 49ers : US$ 6,15 bilhões (R$ 30,3 bilhões) New England Patriots: US$ 6,7 bilhões (R$ 33 bilhões) Los Angeles Rams: US$ 6,9 bilhões (R$ 34 bilhões) New York Giants: US$ 7 bilhões (R$ 34,5 bilhões) New York Yankees: US$ 7,1 bilhões (R$ 35 bilhões) Los Angeles Lakers: US$ 7,3 bilhões (R$ 35,9 bilhões) New York Knicks: US$ 7,4 bilhões (R$ 36,4 bilhões) Golden State Warriors: US$ 8,2 bilhões (R$ 40,4 bilhões) Dallas Cowboys: US$ 9,2 bilhões (R$ 44,6 bilhões)

