Lance do clássico entre Flamengo e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 21/02/2024 16:33

Rio - Nesta quarta-feira, 21, em reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Flamengo e Fluminense definiram que Yuri Elino será o árbitro do jogo entre as duas equipes. Além disso, também ficou decidido que o VAR será Rodrigo Nunes de Sá.

Reunião na sede da Ferj com representantes de Flamengo e Fluminense para definir a arbitragem do clássico Agência FERJ

Pelo lado do Flamengo, estiveram presentes na reunião o presidente do clube, Rodolfo Landim, o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, e o diretor de relações externas, Cacau Cotta. Pelo lado do Fluminense, estiveram o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, e o coordenador administrativo, Marcelo Penha.

Vale ressaltar que este Fla-Flu será como uma "final antecipada" da Taça Guanabara. Isso porque o Rubro-Negro lidera a competição com 21 pontos, mesma pontuação do Tricolor, que vem em segundo. A vantagem para o terceiro colocado, Nova Iguaçu é de três pontos. Com apenas duas rodadas para o fim, o vencedor pode encaminhar o título no clássico.

Flamengo e Fluminense medirão forças no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. A partida é válida pela décima rodada da Taça Guanabara.