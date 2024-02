Lance do jogo entre Sousa-PB e Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 21/02/2024 21:28 | Atualizado 21/02/2024 21:33

Paraíba - Maior campeão da história da Copa do Brasil, o Cruzeiro caiu na competição ainda na primeira fase. A eliminação precoce do time mineiro veio por causa da derrota para o Sousa-PB por 2 a 0 no Marizão, em jogo único da primeira fase. Danillo Bala, aos 44 e 50 minutos do segundo tempo, marcou os dois gols da noite desta quarta-feira, 21.

Cabe destacar que o Cruzeiro precisava apenas de um empate para avançar de fase, já que é a equipe mais bem ranqueada. O Sousa, que atualmente disputa a Série D,, precisava obrigatoriamente da vitória, e conseguiu.

Na segunda fase, o Sousa enfrentará o vencedor do confronto entre Petrolina-PE e Cascavel-PR. O time pernambucano e o time paranaense medirão forças na próxima quarta-feira, às 19h30, em Petrolina.