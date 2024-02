Lance do jogo entre Napoli e Barcelona - Tiziana FABI / AFP

Lance do jogo entre Napoli e BarcelonaTiziana FABI / AFP

Publicado 21/02/2024 18:52

Itália - Napoli e Barcelona empataram em 1 a 1 no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na noite desta quarta-feira, 21, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Lewandowski abriu o placar para a equipe da Catalunha, mas Osimhen marcou para os italianos e deixou tudo igual no marcador.

COMO FORAM OS GOLS

O Barcelona balançou as redes aos 15 minutos do segundo tempo. Pedri acionou Lewandowski, que já estava dentro da área do Napoli. O atacante polonês abriu espaço e finalizou forte no canto direito da meta defendida por Meret.

Aos 30 minutos, o Napoli conseguiu o empate. Osimhen recebeu de Anguissa já dentro da área, o marcador caiu no chão, e o centroavante ficou cara a cara com Ter Stegen. Osimhen não desperdiçou e finalizou para deixar tudo igual no marcador.

AGENDA

Barcelona e Napoli voltam a se enfrentar no dia 12 de março (terça-feira), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha. A partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final da competição.