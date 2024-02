A brasileira Ana Marcela Cunha é presença confirmada no Rainha do Mar 2024 - Effect Sport

Publicado 21/02/2024 18:26

Rio - No próximo domingo, 25, as mulheres darão mais uma prova de sua força na natação de águas abertas, no Rainha do Mar 2024. Pelo terceiro ano seguido, a competição, que é exclusivamente dedicada à elas, reunirá milhares de participantes na praia de Copacabana, desde os principais nomes da modalidade até amadoras de diversos lugares do país. Vale destacar que as últimas inscrições estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br , até às 23h59 desta quinta-feira, dia 22.O Rainha do Mar 2024 oferece quatro opções de provas - três para atletas amadoras, a partir de 11 anos de idade - e o desafio Elite com estrelas mundiais: a disputa Open tem percurso de 500 metros nas águas da "Princesinha do Mar", que foi palco da maratona aquática na Olimpíada Rio-2016; a Sprint conta com distância de 1 km; a Classic tem 2 km; já entre as profissionais, a prova terá o total de 3 km, dividida em três fases eliminatórias.

A disputa Elite será exibida para todo o país, ao vivo, em transmissão do Esporte Espetacular, da TV Globo. A Águas do Rio, Claro, Wickbold, Powerade e Speedo são marcas patrocinadoras da edição deste ano do Rainha do Mar.



