Rafael Leão está em quinta temporada pelo MilanPiero Cruciatti / AFP

Publicado 21/02/2024 17:19

Jogador do Milan e da seleção de Portugal, Rafael Leão lança em breve uma autobiografia para contar uma pouco de sua história e de bastidores na carreira. Em um dos trechos, ele revela a conversa que teve com o mítico zagueiro Paolo Maldini, que era diretor do clube italiano, sobre seu comportamento em campo e a necessidade de mudar para ter sucesso.



"Ele mal chegou e conversar comigo e disse: 'Você só joga para o Instagram, isso tem de mudar, caso contrário, vai continuar a marcar dois gols por temporada'. A verdade é que ele tinha razão e tinha motivos para me dizer isso", conta o atacante de 24 anos, em trecho do livro, revelado pelo canal italiano Sky Sport.

Rafael Leão foi revelado pelo Sporting, de Portugal, na temporada 2016/17 e tem passagem pelo Lille, da França, até chegar ao Milan no meio de 2019. Desde então, ele tem evoluído como atacante, apesar de ainda ter números modestos: seu melhor desempenho foi em 2022/23, quando marcou 16 gols em 48 jogos.



Atualmente com sete gols em 30 partidas, ele tem dois objetivos bem traçados, como conta na autobiografia: "O primeiro grande desejo é ser campeão do Mundo com Portugal. O segundo é vencer uma Liga dos Campeões."