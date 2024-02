Coppetti em ação durante jogo da Portuguesa no Campeonato Carioca - Foto: Nathan Diniz / Portuguesa

Publicado 21/02/2024 15:44

Rio - Nesta quarta-feira, 21, Audax-RJ e Portuguesa-RJ medirão forças no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, às 19h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. As duas equipes, aliás, se enfrentaram na semanada passada, pelo Campeonato Carioca, e a Lusa venceu por 1 a 0. Apesar disso, o volante Coppetti manteve os pés no chão e prevê um jogo "muito tenso" nesta noite.

"São duas competições completamente diferentes. Tivemos um jogo na semana passada, mas ali já passou, conquistamos os três pontos. Agora, é uma outra competição, um outro formato de disputa e sabemos que será um jogo muito tenso. As duas equipes se conhecem, é um duelo local, então precisamos estar totalmente preparados", disse o jogador.

Cabe mencionar que, por estar melhor classificado no ranking da CBF, a Portuguesa jogará fora de casa, mas terá a vantagem do empate. Apesar disso, de acordo com Coppetti, a Portuguesa quer a vitória.

"Essas eliminatórias em jogo único são duelos muito tensos, porque qualquer erro poder ser fatal e tirar a equipe da competição. Então, nós não podemos entrar em campo pensando apenas no empate. Nós temos essa vantagem, mas só vamos pensar nela quando tiver na reta final do jogo. Precisamos entrar sempre pensando na vitória, respeitamos muito o Audax, mas temos os nossos objetivos e vamos em busca deles. Temos que saber como jogar uma partida dessa”, concluiu Coppetti.