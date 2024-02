Treino da seleção brasileira feminina - Leandro Lopes/CBF

Treino da seleção brasileira femininaLeandro Lopes/CBF

Publicado 21/02/2024 14:42 | Atualizado 21/02/2024 14:43

Estados Unidos - Na madrugada desta quinta-feira, 22, a partir de 0h15 (de Brasília), a seleção brasileira feminina estreará na Copa Ouro Concacaf 2024. O Brasil encara Porto Rico no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia, pela primeira rodada do Grupo B da competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4 e do Star+.

A seleção porto-riquenha, cabe lembrar, garantiu vaga na fase de grupos após vencer o Haiti por 1 a 0. O confronto, válido pelos playoffs da competição, aconteceu no último sábado.

SELEÇÃO BRASILEIRA

O grupo brasileiro realizou o último treino no Estádio Torero, também em San Diego. Na ocasião, Arthur Elias realizou os últimos ajustes antes da estreia da equipe.

Por falar no treinador, a Copa Ouro Concacaf 2024 será a primeira competição oficial de Arthur Elias à frente da seleção brasileira feminina. Ele assumiu o cargo em setembro de 2023, um mês após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, que culminou na demissão de Pia Sundhage .

A COMPETIÇÃO

A Copa Ouro Concacaf 2024 servirá como preparação do Brasil visando os Jogos de Paris. A Olimpíada acontece entre julho e agosto deste ano.

A Conmebol será representada por quatro seleções convidadas: Brasil; Colômbia; Argentina; e Uruguai. Estas foram as quatro melhores equipes da última edição da Copa América Feminina.