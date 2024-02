Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como 'Casablanca', receberá a ida da Recopa Sul-Americana - Reprodução / X

Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como 'Casablanca', receberá a ida da Recopa Sul-AmericanaReprodução / X

Publicado 21/02/2024 16:04

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (21) a bola que será utilizada na Recopa Sul-Americana, que será decidida entre Fluminense e LDU. A bola é patrocinada pela Puma, e será branca, com detalhes vermelhos e pretos.



Confira abaixo a foto da bola:

CONMEBOL #Recopa



A partida de ida da Recopa acontece na próxima quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como "Casablanca", em Quito, a 2.850 metros de altitude. Já a volta acontece uma semana depois, no dia 29, no mesmo horário, no Maracanã.

Essa será a terceira final disputada entre Fluminense e LDU. Os dois clubes já disputaram as decisões da Taça Libertadores de 2008 e a Copa Sul-Americana de 2009. Em ambas as situações, a equipe equatoriana saiu com o título.