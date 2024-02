Mbappé está de saída do PSG - Sebastian Salom-Gomis / AFP

Publicado 21/02/2024 17:40

Após comunicar ao presidente e jogadores do PSG que não permanecerá no clube na próxima temporada, Mbappé vem tendo seu nome ventilado em diversas equipes da Europa. O principal favorito a contratar o atacante é o Real Madrid, entretanto, Emmanuel Petit, ídolo da seleção francesa, mostrou sua preocupação com uma possível chegada do jogador nos "Merengues".

Em entrevista ao jornal espanhol "Às", o ex-volante afirmou que a chegada do craque do PSG pode prejudicar o vestiário do Real Madrid, tanto no sentido de salário, mas principalmente no âmbito de liderança do elenco.

“Se Mbappé for para Madri, isso pode ser um problema. Não só em termos de salário, no vestiário, mas também em termos de liderança. Bellingham tem sido incrível, assim como Vinicius, e se Mbappé for para Madrid terá que jogar como atacante, assim como fez recentemente no PSG. Mas todos sabemos que essa não é a sua melhor posição. Há muitas perguntas e nenhuma resposta, afirmou Petit.

O ex-jogador também mostrou seu descontentamento com o tempo que a novela envolvendo Mbappé, PSG e Real Madrid vem se alongando. Petit também opinou que os outros jogadores podem estar insatisfeitos com tal situação.

"A cada seis meses, há sempre a mesma história na mesa. Vai? Vai ficar? Está contente? Tomou um bom café da manhã? Fez cocô bem? Na França também estamos fartos. Posso entender que os jogadores também estejam chateados com esta situação, porque todas as atenções estão voltadas para Mbappé o tempo todo”, complementou o ídolo da seleção francesa.

Mbappé o maior artilheiro da história do PSG. O francês tem 244 gols em 291 partidas oficiais pelo clube, que defende desde 2017. Além dos tentos, o atacante conquistou cinco títulos do Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.