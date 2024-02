Italo Ferreira foi eliminado nas quartas de final em Sunset Beach, no Havaí - Tony Heff/WSL

Publicado 21/02/2024 19:57

Rio - O início de temporada no Circuito Mundial de Surfe não tem sido nada bom para os brasileiros. Único representante do país nas quartas de final da etapa de Sunset Beach, no Havaí, Italo Ferreira foi eliminado pelo australiano Jack Robinson por 17,37 a 15,60.

Italo Ferreira e Jack Robinson protagonizaram um duelo de alto nível e muito equilibrado. O brasileiro iniciou com uma onda nota 7,50 após acertar manobras de backside, mas o australiano respondeu a altura com um drop vertical e um tubo, garantindo uma nota 7,60.

Na reta final da bateria, o brasileiro conseguiu encontrar uma boa onda, acertou duas manobras e recebeu uma nota 8,10 dos jurados, assumindo a liderança da bateria. Porém, Jack Robinson não permitiu muita comemoração e respondeu com uma nota 9,77 após encontrar um tubo.

Italo Ferreira precisava de praticamente uma onda perfeita para avançar à semifinal, mas não desistiu. Nos últimos segundos, foi para o tudo ou nada e pegou uma última onda, mas errou a manobra e quebrou a prancha no meio.

Após perder a reta final da temporada anterior por conta de uma lesão, Italo Ferreira começa o ano com o melhor desempenho entre os brasileiros. Na primeira etapa, também no Havaí, ninguém chegou às oitavas de final. Já em Sunset Beach, o campeão mundial e olímpico parou nas quartas.

Primeiro medalhista de ouro no surfe, Italo Ferreira não disputará os Jogos de Paris em 2024. O Brasil tem dois representantes garantidos: Filipe Toledo, atual bicampeão mundial, e João Chianca. O ISA Games, que acontece a partir de 23 de fevereiro, em Porto Rico, pode garantir mais uma vaga nas Olimpíadas.