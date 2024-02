Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert / PR

Publicado 21/02/2024 22:08

Brasília - Nesta quarta-feira, 21, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmou o apoio do Governo Federal à candidatura do Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina 2027. Vale lembrar que a delegação da Fifa que inspeciona o projeto brasileiro teve uma reunião hoje com Lula no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Tenho certeza que nosso país, por sua tradição no futebol e pela estrutura de estádios já construídos, tem plena capacidade de receber esse evento, num momento de ascensão do futebol feminino no Brasil e no mundo. Será um momento de grande visibilidade para estimular o futebol feminino", afirmou o Presidente da República, Lula, ao site da CBF.

Delegados da Fifa visitam instalações no Brasil desde terça-feira. A primeira escala foi no Rio de Janeiro. Já nesta quarta-feira, eles inspecionaram pontos em Brasília.



"Esse apoio do Governo Federal é muito importante para realizarmos em 2027 a melhor Copa do Mundo Feminina Fifa da história", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.