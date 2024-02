Audax e Portuguesa mediram forças em Saquarema - Reprodução/Instagram @portuguesarioofc

Publicado 21/02/2024 21:44

Rio - A Portuguesa garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 21. Isso porque empatou com o Audax-RJ em 0 a 0 no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pelo jogo único da primeira fase da competição. Vale mencionar que a Lusa chegou a perder um pênalti e teve um jogador expulso aos 30 minutos do segundo tempo.

Por estar melhor classificada no ranking da CBF, a Portuguesa jogou fora de casa, mas teve vantagem do empate. O resultado, então, foi suficiente para a Lusa avançar na competição.

O adversário do time da Ilha do Governador na próxima fase virá do confronto entre Real Noroeste-ES e Cuiabá-MT. Estas equipes medem forças hoje, em Águia Branca.