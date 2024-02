Ronaldinho Gaúcho participou do "No Limite" na Turquia - Reprodução

Publicado 22/02/2024 12:26

Turquia - Aos 43 anos, Ronaldinho Gaúcho adicionou mais um evento à sua lista de rolês aleatórios. Na última quarta-feira (21), o ex-jogador fez uma participação no reality show "No Limite" da Turquia.



Assim que encontrou os participantes, Ronaldinho foi ovacionado. O ex-jogador afirmou que está acompanhando o programa e que esperava que sua participação fosse em uma prova mais leve do que as que costumam acontecer no reality. Por lá, o craque brasileiro disputou uma partida de futevôlei e marcou um golaço jogando futebol de areia.



Simplesmente Ronaldinho Gaúcho participando do NO LIMITE na TURQUIA



o homem é VICIADO em viver e colecionar momentos pic.twitter.com/LBXOgmZ7aP — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) February 22, 2024

Para tornar o rolê ainda mais aleatório, Ronaldinho vestia a camisa número 0 do time de basquete Boston Celtics, utilizada pelo norte-americano Jayson Tatum.